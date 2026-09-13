Чудотворната вода в Плиска осветена
Жегата над древната българска столица Плиска не спира желаещите да се поръсят с живата вода от свещеното аязмо, бликнала в Голямата базилика. Временно...
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Жегата над древната българска столица Плиска не спира желаещите да се поръсят с живата вода от свещеното аязмо, бликнала в Голямата базилика. Временно...
Читателите на "Стандарт" ще получат в събота осветено копие на "Богородица Златна ябълка"
Горна Малина. Новата спортна зала в Горна Малина бе осветена вчера по време на официалното й откриване. За церемонията се събраха десетки жители на о...