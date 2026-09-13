Всичко за Орхан Изиров

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Орхан Изиров е убит от упор

Орхан Изиров е убит от упор

Стотици изпратиха застреляния бизнесмен в последния му земен път Яворница. 46-годишният Орхан Изиров бе погребан днес по обяд в мюсюлманското гробище...

16 януари | 14:22
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