Разкриха "фабрика" за убийства в Благоевград
Благоевград. "Фабрика" за убийства е разкрита от МВР преди дни в Благоевград. Това съобщи главният секретар на МВР Светлозар Лазаров на съвместна прес...
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Благоевград. "Фабрика" за убийства е разкрита от МВР преди дни в Благоевград. Това съобщи главният секретар на МВР Светлозар Лазаров на съвместна прес...
Дълг от 15 000 евро към петричкия бизнесмен и наркотрафикант Орхан Изиров отнел живота му. Смъртната присъда "издал" длъжникът му Георги Георгиев от с...
Благоевград. Постоянна мярка „задържане под стража" постанови благоевградският окръжен съд за двамата убийци на петричкия бизнесмен Орхан Изиров късно...
Благоевград. Двама криминално проявени мъже са задържани по подозрение за съпричастност към убийството на петричкия бизнесмен Орхан Изиров. Разследващ...
46-годишният Орхан Изиров бе погребан в петък по обяд в мюсюлманското гробище на петричкото село Яворница. Стотици го изпратиха в последния му път. Хо...
Стотици изпратиха застреляния бизнесмен в последния му земен път Яворница. 46-годишният Орхан Изиров бе погребан днес по обяд в мюсюлманското гробище...