Пловдивски сладурани превземат Венеция с песен
Търсят спонсор за участие в музикалния конкурс "Орфей в Италия"Момичетата пеят "Вода" на Елица и Стунджи и Рики е Повери в гостната на учителката си...
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Търсят спонсор за участие в музикалния конкурс "Орфей в Италия"Момичетата пеят "Вода" на Елица и Стунджи и Рики е Повери в гостната на учителката си...
Лидо ди Йезоло. Вицепрезидентът Маргарита Попова откри седмото издание на международния фестивал на изкуствата за деца и младежи „Орфей в Италия" в Ли...
Вицепрезидентът Попова е на тридневно посещение на Ботуша