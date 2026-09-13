Всичко за Орфей В Италия

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Маргарита Попова откри Седмия международен фестивал на изкуствата за деца и младежи „Орфей в Италия"

Маргарита Попова откри Седмия международен фестивал на изкуствата за деца и младежи „Орфей в Италия"

Лидо ди Йезоло. Вицепрезидентът Маргарита Попова откри седмото издание на международния фестивал на изкуствата за деца и младежи „Орфей в Италия" в Ли...

11 септември | 13:39
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