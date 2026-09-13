Оправдаха шефката на фармацевтичния съюз
Проф. Асена Сербезова бе обвинена за всяване на паника
Следете всички новини, анализи и коментари за Оправдана. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Проф. Асена Сербезова бе обвинена за всяване на паника
Една година условно наказание с 3-годишен изпитателен срок за аферата "Червеи" бе постановено от Софийския градски съд срещу бившата му шефка Владимир...
Софийският градски съд оправда бившия министър на труда и социалната политика Емилия Масларова. Обвинението срещу нея бе, че докато е била министър е...
София. Оправдаха бившия вицепремиер и икономически министър в кабинета „Сакскобургготски" Лидия Шулева. Тя бе обвинена, че е назначила през лятото на...