Всичко за Оправдана

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Оправдаха Емилия Масларова

Оправдаха Емилия Масларова

Софийският градски съд оправда бившия министър на труда и социалната политика Емилия Масларова. Обвинението срещу нея бе, че докато е била министър е...

15 декември | 12:44
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Оправдаха Лидия Шулева

Оправдаха Лидия Шулева

София. Оправдаха бившия вицепремиер и икономически министър в кабинета „Сакскобургготски" Лидия Шулева. Тя бе обвинена, че е назначила през лятото на...

12 юли | 16:54
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