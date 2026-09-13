Продължава битката с наркотичните зависимости при деца! Нова кампания идва на помощ
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Учени с нова версия за зависимостта от опиати
Мъжете се оказват по-податливи на зависимост от опиати, според отчет, публикуван на сайта на община Добрич. В града от 2009 г. в Центъра за психично з...
От пътна полиция ще засилят проверките и контрола за водачи на моторни превозни средства, управляващи ги в нетрезво състояние - след употреба на алкох...