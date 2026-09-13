ДПС-Ново начало почете героите на демокрацията. Хиляди в Караманци
Партията отбелязва годишнината от майските събития по време на т.нар. "възродителен процес"
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Партията отбелязва годишнината от майските събития по време на т.нар. "възродителен процес"
Общината в Опака финансира разкопките
Благодаря на всички, които приеха да бъдат част от силния отбор на ГЕРБ. С кандидата на ГЕРБ за кмет на Опака Борислав Борисов и с общински съветници...
Опака. „Искаме да спрем конфронтацията в българския парламент", заяви Цветан Цветанов, заместник-председател на ПП ГЕРБ и председател на Националния п...