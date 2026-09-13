Откриха още 3 тела по склоновете на вулкана Онтаке
Токио. Откриха още три тела по склоновете на изригналия японски вулкан Онтаке, след като спасителната операция бе възобновена, предаде AFP. Местните в...
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Токио. Откриха още три тела по склоновете на изригналия японски вулкан Онтаке, след като спасителната операция бе възобновена, предаде AFP. Местните в...
Подновиха спасителните операции на връх Онтаке в Япония, след като вулканът изригна в събота. Тази сутрин бяха открити още 7 тела по склоновете му. Та...
30 туристи са загинали - очаква се официално медицинско потвърждение Токио. Спасителните усилия бяха възобновени на планината Онтаке, префектура Нага...
Нагано. Рано тази сутрин в централната японска префектура Нагано е изригнал вулканът Онтаке. Вследствие на това от Националната метеорологична служба...