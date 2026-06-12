Продават Омагьосана гора за $2,7 млн.
Ако искате да живеете като в приказка, можете да си купите цяла гора със замък и къщички на приказни герои. Дорис и Ърнест Нийдам са построили приказн...
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Ако искате да живеете като в приказка, можете да си купите цяла гора със замък и къщички на приказни герои. Дорис и Ърнест Нийдам са построили приказн...