Носител на "Оскар" се завръща! Снима първи филм у нас
Култовият режисьор идва в София
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Култовият режисьор идва в София
Филмът "Джей Еф Кей" на Оливър Стоун е номиниран за осем награди "Оскар"
Пълен съм с надежда, заяви американският режисьор
Световният режисьор снима продължение на филма за убийството на Кенеди
Най-големите звезди на годинита се събраха за „The Hollywood Reporter“
Warner Bros стопира разширена версия на „Убийци по рождение“
Навършват се 30 години от създаването на филма "Роден на 4 юли"
Режисьорът Оливър Стоун, който обикновено е недолюбван от властите в САЩ, разкри, че е имал огромни проблеми със заснемането на най-новата си лента "С...
Оливър Стоун нападна Хилари Клинтън и подкрепи Сандърс
Ню Йорк. Животът на бившия сътрудник на САЩ Едуард Сноудън ще бъде пресъздаден във филм. Носителят на "Оскар" Оливър Стоун смята да направи лентата....