Всичко за Оливър Стоун

Следете всички новини, анализи и коментари за Оливър Стоун. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Култура Свят Любопитно
Правят филм за Сноудън

Правят филм за Сноудън

Ню Йорк. Животът на бившия сътрудник на САЩ Едуард Сноудън ще бъде пресъздаден във филм. Носителят на "Оскар" Оливър Стоун смята да направи лентата....

03 юни | 12:03
0 коментара
5420