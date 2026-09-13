Киев подновява военната операция в Източна Украйна
Киев. Изпълняващият длъжността президент на Украйна е дал заповед за подновяване на военните операции срещу про - руските бунтовници в източна Украйн...
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Киев. Изпълняващият длъжността президент на Украйна е дал заповед за подновяване на военните операции срещу про - руските бунтовници в източна Украйн...
Руските власти са виновни за нарежението в Крим, каза Турчинов
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Киев. Силите за сигурност на страната трябва „да защитят гражданите в Крим и да накажат престъпниците", които са окупирали сградата на кримския парлам...
Киев. Сформирането на преходно правителство в Киев, което трябваше да се случи във вторник, се отлага с два дни. Това съобщи временният президент Олек...
Киев. Развитието на събитията в Украйна доведоха до взаимни обвинения между Русия, САЩ и Европа за предполагаема намеса във вътрешните работи на стран...