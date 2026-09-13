Дъщерята на изчезналия българин в Охридското езеро проговори. Последни данни
Семейството му призова българската държава да изпрати опитни водолази на място
Следете всички новини, анализи и коментари за Охридското Езеро. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Семейството му призова българската държава да изпрати опитни водолази на място
Мария Андонова от „100% будни“ премина маршрут от 100 километра за 6 часа
Охрид. Комисия от експерти от ЮНЕСКО ще дойде в края на септември или началото на октомври в Охрид, за да види дали строителството на обекти на универ...