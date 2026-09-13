Изложба представя неповторимите пейзажи на Огнян Механджиев
Изложбата се организира от Движение „Ние жените”, с любезното съдействие на Община Благоевград
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Изложбата се организира от Движение „Ние жените”, с любезното съдействие на Община Благоевград
Прелестите на отечествената природа, ослепителната хармония от багри, звукове, духовни послания и стародавни поверия и обреди привличат редица съвреме...
Благоевград. Баща и син ще представят изложбата „Графика - традиция и модерност" в Благоевград. Огнян Механджиев и синът му, който носи неговото име,...