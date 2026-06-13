„БУЛФАРМА“ е основен спонсор на L'Étape du Tour de France BULGARIA
Собственикът на веригата лечебни заведения УМБАЛ „Софиямед“, МБАЛ „Сердикамед“, Пловдив- УМБАЛ „Пълмед“, Бургас – МБАЛ „Бургасмед“, Пазарджик-УМБАЛ...
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Собственикът на веригата лечебни заведения УМБАЛ „Софиямед“, МБАЛ „Сердикамед“, Пловдив- УМБАЛ „Пълмед“, Бургас – МБАЛ „Бургасмед“, Пазарджик-УМБАЛ...