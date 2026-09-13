Радев с извънреден ход! Обръщение към нацията в 19 ч.
Президентът Румен Радев с извънреден ход. Държавният глава ще направи обръщение към нацията в 19 ч. днес, съобщи прессекретариатът на "Дондуков" 2. Дн...
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Президентът Румен Радев с извънреден ход. Държавният глава ще направи обръщение към нацията в 19 ч. днес, съобщи прессекретариатът на "Дондуков" 2. Дн...
София. Президентът Росен Плевнелиев ще направи изявление във връзка с актуалната ситуация и продължаващото вече 20 дни гражданско недоволство в страна...
Не се боря за власт, а за повече демокрация, след мандата напускам политиката, заяви президентът
Свободата е висше благо за човека
Сидеров заяви пред журналисти, че може да поиска имунитета на държавния глава.