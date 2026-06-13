39-годишен работник е загиналият в мината край Балчик
39-годишен работник е загиналият при свличане на скална маса под земята в мина „Оброчище", намираща се край балчишкото село Църква. Мъжът е работил н...
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39-годишен работник е загиналият при свличане на скална маса под земята в мина „Оброчище", намираща се край балчишкото село Църква. Мъжът е работил н...