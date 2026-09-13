Пенсионерка откри тялото на брат си в изгоряло легло
Оброчище
Следете всички новини, анализи и коментари за Оброчище. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
В рамките на две седмици всички животни на стопаните и жители на добричкото село Оброчище са под карантина - забранени са клане, търговия и паша на жи...
Мъж от добричкото село Ляхово загина при срутване, станало днес в мина "Оброчище". Негов колега е бил ранен, научи "Стандарт". Загиналият Гюлент Фариа...
Благоевград. Жители на село Мечкул не жалят труд и средства, за да построят параклис на свещено от древни времена място. Светата обител е в прочутия с...
Село Сенокос. Гости от страната и чужбина посещават все по-често чудния бор в полите на Пирин планина, в чиито клони се появяват митични образи и лика...