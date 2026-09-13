Удариха чейндж бюро, задигнаха валута за 20 хил. лева
Чейндж бюрото е било разбито, парите са откраднати
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Чейндж бюрото е било разбито, парите са откраднати
Свиленград. Грабеж на голяма сума служебни пари е станал в неделя вечер в Свиленград, съобщиха от МВР. Нападнат е гард на обменно бюро, като по н...
Сандански. Дръзки измамници успяха да излъжат с голяма сума пари служителка на обменно бюро в курорта Сандански. Те пристигнали в обекта и поискали д...