Кредити без обезпечения за малкия бизнес
Ще могат да се възползват и самоосигуряващите се лица
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Ще могат да се възползват и самоосигуряващите се лица
Фирмите, които търгуват с течни горива, ще трябва да предоставят обезпечение в пари, ДЦК или банкова гаранция пред НАП. Това гласят промени в Закона з...
Крайните резултати от одита на активите им трябва да са готови до 13 август Десантът в българските банки за проверка на активите им започна вчера. Ка...