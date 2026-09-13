Всичко за Ново Видео

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Новото ВИДЕО на Оdd Crew

Новото ВИДЕО на Оdd Crew

Българската метъл банда Odd Crew представи дългоочакваното ново видео Shapes in Grey от последния си албум Mark These Words, който излезе по-рано тази...

13 юни | 12:57
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Black Sabbath с ВИДЕО към „Loner“

Black Sabbath с ВИДЕО към „Loner“

Бирмингам. Black Sabbath излязоха с видеоклип към парчето „Loner", от последния албум – „13". Sabbath в момента са на турне в Южна Америка, заедно с...

18 октомври | 8:07
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