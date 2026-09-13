Новото ВИДЕО на Оdd Crew
Българската метъл банда Odd Crew представи дългоочакваното ново видео Shapes in Grey от последния си албум Mark These Words, който излезе по-рано тази...
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Българската метъл банда Odd Crew представи дългоочакваното ново видео Shapes in Grey от последния си албум Mark These Words, който излезе по-рано тази...
"Ислямска държава" разпространи ново видео с публична екзекуция. Групировката е обезглавила четирима мъже, обвинени във въоръжен грабеж и убийство, в...
Бирмингам. Black Sabbath излязоха с видеоклип към парчето „Loner", от последния албум – „13". Sabbath в момента са на турне в Южна Америка, заедно с...