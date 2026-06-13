КАТ затвори гишетата, свършиха талоните
В столичния КАТ са затворили гишетата, тъй като са свършили новите талони, научи "Стандарт". Все още не се знае дали и утре ще бъде подновена работата...
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В столичния КАТ са затворили гишетата, тъй като са свършили новите талони, научи "Стандарт". Все още не се знае дали и утре ще бъде подновена работата...