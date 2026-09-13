Три нови дуални паралелки за следващата учебна година в Монтанско
Продължават разговорите с бизнеса в региона за откриването на още такива паралелки
Следете всички новини, анализи и коментари за Нови Паралелки. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Продължават разговорите с бизнеса в региона за откриването на още такива паралелки
Въвежда се и дуална форма на обучение по специалността „Електрообзавеждане на производството“ в ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“
Две нови паралелки ще бъдат разкрити в Професионалната гимназия по облекло и туризъм в Перник по искане на бизнеса. Младежите ще могат да ечат специал...