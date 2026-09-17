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5 стъпки за спокоен старт на учебната година
Следете всички новини, анализи и коментари за Новата Учебна Година. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
5 стъпки за спокоен старт на учебната година
Плагиатството във висшите училища е сериозен проблем за България, каза министърът на образованието
Видин. На 16 септември след обяд общината във Видин организира празник с дискотека на централния площад "Бдинци", съобщи заместник-кметът Борислава Бо...