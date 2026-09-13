Община Сливен освобождава хора с приемането на нова структура на администрацията
10 души по-малко ще работят в администрацията на общината след приемането на предложената от нас нова структура. Това обяви пред журналисти кметът на...
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10 души по-малко ще работят в администрацията на общината след приемането на предложената от нас нова структура. Това обяви пред журналисти кметът на...
АБВ учреди късно в сряда нова своя структура в Благоевград. На практика партията започва своята дейност в областния център от нулата. На конференцията...
Управителният съвет на БНБ на заседанието си вчера прие решение за структурни промени в Централната банка. Промените произтичат от възложените по зако...
София. Главният прокурор Сотир Цацаров е освободил всички досегашни директори на специализирани отдели в Национална следствена служба (НСлС). Това са...