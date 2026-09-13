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БНБ с нова структура

БНБ с нова структура

Управителният съвет на БНБ на заседанието си вчера прие решение за структурни промени в Централната банка. Промените произтичат от възложените по зако...

29 октомври | 22:45
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