Фетел шашна с нова играчка в Испания
Себастиан Фетел пристигна с чисто ново и луксозно бяло "Ферари Калифорния" на церемонията за откриването на новия парк в "ПортАвентура", Испания - Фер...
Следете всички новини, анализи и коментари за Нова Играчка. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Себастиан Фетел пристигна с чисто ново и луксозно бяло "Ферари Калифорния" на церемонията за откриването на новия парк в "ПортАвентура", Испания - Фер...