Лоши новини за скиорите на Боровец
Част от пистите бяха отворени за нощно каране през изминалите дни
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Част от пистите бяха отворени за нощно каране през изминалите дни
Стартът е в 18,00 ч
Смолян. Нощно каране на ски пускат от курорта Пампорово. То ще започне от 12 февруари и ще важи за дните четвъртък, петък и събота всяка седмица. Люб...