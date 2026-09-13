Задава се Нощ на ансамблите 2 със Стунджи и Ибряма
Българските ритми отново ще люлеят НДК на 11 ноември София. "Нощ на ансамблите 2" със специалното участие на световно известните Иво Папазов – Ибрям...
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Българските ритми отново ще люлеят НДК на 11 ноември София. "Нощ на ансамблите 2" със специалното участие на световно известните Иво Папазов – Ибрям...
София. Благоевградският Ансамбъл „Пирин" стъпи на сцената на Националния дворец на културата в столицата и впечатли многобройната публика с изпълнения...
Благоевград. "Ансамбъл „Пирин" – Благоевград ще открие тазгодишния Салон на изкуствата в столицата. Заедно с него на сцената на НДК ще излязат още две...