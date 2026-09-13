Карадайъ:За връщане на нормалността е нужен диалог
Минимални корекции в листите и сходна кампания за предстоящите избори ще има Движение
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Минимални корекции в листите и сходна кампания за предстоящите избори ще има Движение
Това е последният шанс да върнем нормалността в политиката и да спасим България, каза висшият социалист
София. "За пореден път бе тиражирана откровена и долна лъжа. Този път, че аз и семейството ми сме притежатели на „имение" в Швейцария. Това още веднъж...