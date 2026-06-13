Глоби от по 1500 лв. за момчетата, които заляха с боя момиче
Пловдивският районен съд наложи глоби на тримата младежи, залели с боя 21-годишната Нона Славова. Подсъдимите Петър Бакалски, Георги Косев и Тошко Ива...
Следете всички новини, анализи и коментари за Нона Славова. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Пловдивският районен съд наложи глоби на тримата младежи, залели с боя 21-годишната Нона Славова. Подсъдимите Петър Бакалски, Георги Косев и Тошко Ива...