Дянков за добива на газ: Най-значимият проект
Дълбоководното търсене и проучване на нефт и газ в Черно море е един изключително успешен проект, започнал още по време на първото правителство на ГЕР...
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Дълбоководното търсене и проучване на нефт и газ в Черно море е един изключително успешен проект, започнал още по време на първото правителство на ГЕР...
България трябваше много отдавна да започне собствено дълбоководно проучване на водите на Черно море, а не да плаща по 4-5 до 6 млрд. долара годишно за...
Корабът Noble Globetrotter II, който ще извърши първия проучвателен сондаж за природен газ в блок „Хан Аспарух" в българската част на Черно море, ще б...