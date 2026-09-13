БНР няма да съобщава вече нивото на Дунав
Българското национално радио от днес спира излъчването на хидрометеорологичният бюлетин за нивото на река Дунав в сантиметри. Поколения българи израс...
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Българското национално радио от днес спира излъчването на хидрометеорологичният бюлетин за нивото на река Дунав в сантиметри. Поколения българи израс...
Дунав падна под 7 метра, съобщават от станцията за измерване на нивото му при Ново село. В началото на българския участък то е 625 см, с 37 см, по-нис...
Река Дунав понижава нивото си, но наблюдението на дигите остава, каза за "Стандарт" директорът на видинския клон на дружеството "Напоителни системи" и...
Мизия е на воден режим Река Огоста мина критичната точка при Хайредин, съобщиха от областната администрация във Враца. Опасност за населението обаче...
Лом. Дунав при Лом се повиши с 9 см и стигна 783 см, съобщиха от пункта за измерване на нивото на реката край града. Подпочвени води вече тръгнаха по...