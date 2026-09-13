Всичко за Николай Гигов

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Гигов: Вижте другите терени

Гигов: Вижте другите терени

Вижте другите терени, къде сте ходили, вижте другите. Това заяви президентът на "Локомотив" София Николай Гигов. "В последните години Томов казва дост...

01 март | 19:45
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Гигов се прицели в купата

Гигов се прицели в купата

"Локо" ще преследва докрай купата, закани се босът Николай Гигов при първата тренировка на софиянци вчера. "Амбициите ни са първо да влезем в шестицат...

08 януари | 18:06
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"Локо" (Пд) бие за Дядо Коледа

"Локо" (Пд) бие за Дядо Коледа

Всички в лагера на "Локо" (Пд) са наострени за успеха в утрешния мач срещу съименниците им от София. Това обяви треньорът на "смърфовете" Петър Пашев...

11 декември | 18:51
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Гигов загаси бунт с хартия

Гигов загаси бунт с хартия

"Локо" без премии, ако играе извън първата шестица Революционен метод за потушаване на стачка показа президентът на "Локомотив" (София) Николай Гигов...

12 ноември | 20:50
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Гигов:Оставам в "Локо"

Гигов:Оставам в "Локо"

Президентът на "Локо" (Сф) Николай Гигов отхвърли информациите, че готви напускане на клуба до часове. Пред" Гонг" босът на "червено-черните" беше ка...

18 юли | 18:45
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Гигов плати, прави нов тим

Гигов плати, прави нов тим

Да си стегне къщичката за новия сезон се е заел собственикът на "Локо" (Сф) Николай Гигов. Клубът се разделя с 12 души, на част от тях им изтичат дого...

20 май | 19:25
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Гигов удря по джоба в Локо Сф

Гигов удря по джоба в Локо Сф

Николай Гигов удря по джоба на играчите, обяви "Гонг". Собственикът на "Локомотив" София се отказа от чистката, която планираше. За сметка на това об...

21 август | 18:30
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