Лъсна тайна колаборация между Доган и Мирчев. В схемата е оръжеен бос
Неуспешният вот на недоверие срещу кабинета вади на бял свят схеми на задкулисието срещу Пеевски
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Неуспешният вот на недоверие срещу кабинета вади на бял свят схеми на задкулисието срещу Пеевски
Отказвам се от футбола, обявие президентът на "Локомотив" (София) Николай Гигов в ексклузивно интервю за Gong.bg. „Лично ми се обади Борислав Михайлов...
Силният човек в "Локо" (Пд) Николай Неделчев призна, че Николай Гигов е добре дошъл, ако иска да пренасочи футболните си инвестиции на "Лаута". За таз...
"Железничарите" аут от Европа, висят и за "А" група В "Локо" (Сф) започнаха да си скубят косите. След като "червено-черните" със сигурност изпускат л...
Това за мен не е новина, казаха ми го ден по-рано, обяви президентът на "Локомотив" Николай Гигов. "Пратиха ми какво точно трябва да направим, за да п...
Вижте другите терени, къде сте ходили, вижте другите. Това заяви президентът на "Локомотив" София Николай Гигов. "В последните години Томов казва дост...
"Локо" ще преследва докрай купата, закани се босът Николай Гигов при първата тренировка на софиянци вчера. "Амбициите ни са първо да влезем в шестицат...
Всички в лагера на "Локо" (Пд) са наострени за успеха в утрешния мач срещу съименниците им от София. Това обяви треньорът на "смърфовете" Петър Пашев...
"Локо" без премии, ако играе извън първата шестица Революционен метод за потушаване на стачка показа президентът на "Локомотив" (София) Николай Гигов...
Президентът на "Локо" (Сф) Николай Гигов отхвърли информациите, че готви напускане на клуба до часове. Пред" Гонг" босът на "червено-черните" беше ка...
Да си стегне къщичката за новия сезон се е заел собственикът на "Локо" (Сф) Николай Гигов. Клубът се разделя с 12 души, на част от тях им изтичат дого...
София. Президентът на "Локо" Сф Николай Гигов и партньора му Николай Божинов (на снимката), собственик на ТК "Дипломат", отпаднаха на осминафиналите н...
София. Президентът на "Локомотив" (Сф) Николай Гигов ще е сред участниците на 10-11 май на първия турнир за двойки от лятната сесия на КАИ НТЛ. Домаки...
София. Най-доброто правителство за бизнеса беше това на Симеон Сакскобургготски, когато нямаше натиск над бизнесмените. Това заяви бизнесменът Николай...
Николай Гигов удря по джоба на играчите, обяви "Гонг". Собственикът на "Локомотив" София се отказа от чистката, която планираше. За сметка на това об...
Николай Гигов бесен, мисли до вторник
София. Президентът на футболния "Локомотив" (Сф) Николай Гигов достигна до полуфинала на първия турнир за двойки от календара на КАИ НТЛ – Diplomat ou...
София. Босът на Локомотив (Сф) Николай Гигов ще забрави за футбола през уикенда. Бизнесменът ще хване тенис ракетата, за да вземе участие в първия тур...