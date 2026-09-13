Никола Попов свири вечното дерби
Георги Димитров е рефер на Локо (Пд) - ЦСКА 1948
Следете всички новини, анализи и коментари за Никола Попов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Георги Димитров е рефер на Локо (Пд) - ЦСКА 1948
Фиданките на бай Никола са кадем за Първанов, Станишев и Пената
Благоевград. Комунист от Петрич каза твърдо „не" на политиката заради няколко загубени избори. Инженер-екологът Никола Попов обаче бързо смени политич...