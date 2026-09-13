Никълъс Холт влиза в „Мисията невъзможна“
Том Круз харесал младока от раз
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Том Круз харесал младока от раз
Дженифър Лорънс, която се качва все по-нагоре в скалата на хонорарите в Холивуд, отново излезе на пазара за звездни моми. Красавицата от "Игрите на гл...
Дженифър Лорънс и Никълъс Холт вече се радват на общ дом, където могат да живеят заедно. Носителката на "Оскар" и британският актьор са купили къща в...