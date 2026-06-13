Нигерийка танцува на пилон след гол
Нигерийската нападателка Асисат Ошоала стана хит на започналото Световно първенство за жени. По време на равенството 3:3 с Швеция стройната голаджийка...
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Нигерийската нападателка Асисат Ошоала стана хит на започналото Световно първенство за жени. По време на равенството 3:3 с Швеция стройната голаджийка...