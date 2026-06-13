„Фройд – теория за любовта" с предпремиера през май
Еротичният спектакъл изгрява за 160-та годишнина на Зигмунд През месец май тази година името на знаменития основател на психоанализата Зигмунд Фройд...
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Еротичният спектакъл изгрява за 160-та годишнина на Зигмунд През месец май тази година името на знаменития основател на психоанализата Зигмунд Фройд...
Асен Блатечки, Юри Ангелов и Мария Сапунджиева играят довечера в "Омайна нощ"