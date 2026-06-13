Стефан Иванов, прекосил 4 океана, успешно опериран в Софиямед след драматичен финал
Авантюристът Стефан Иванов, който заедно със сина си Максим през 2020г. прекоси Атлантика на гребната лодка NEVEREST, която построиха сами в гаража...
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Авантюристът Стефан Иванов, който заедно със сина си Максим през 2020г. прекоси Атлантика на гребната лодка NEVEREST, която построиха сами в гаража...