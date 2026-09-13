Митнически служители разкриха нерегистриран казан и 457 литра ракия
В момента на проверката казанът е работел
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В момента на проверката казанът е работел
Производителите на домашна ракия у нас прибират поне 370 милиона лева чиста печалба и ощетяват държавата с минимум 200 млн. лева акциз и 74 млн. ДДС в...
Хасково. 2,2 тона ракия скоросмъртница конфискуваха от дома на жител на хасковския квартал „ Болярово" служители от мобилна митничарска група в четвър...
Два тона нелегална ракия разкри митническа група в частен дом в село Кичево, общ. Аксаково. Нелегалният алкохол е бил в 200-литрови бидони, замаскиран...
Пловдив. Тон и половина нелегална ракия е била намерена при проверка на мобилна митническа група в садовското село Катуница. "След проведено наблюдени...