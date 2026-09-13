Откриха 2,5 тона нелегален тютюн в Катуница
Задържан от полицията е 55-годишен мъж
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Задържан от полицията е 55-годишен мъж
Тютюнът се е обработвал допълнително с ароматизатори, за да се продава повече
Акцията започнала в четвъртък, след като униформените открили в автомобила на 30 годишния Е.Ф. от кубратското село Медовене 15 килограма нарязан тютюн...
Сливен. Цех за производство на нелегален тютюн, който е предлаган като рязан, бе разкрит от полицията в Сливен. Иззети са над 800 кг тютюн, съобщиха о...
Хасково. Иракчанин с финландски бежански статут беше спипан при опит за контрабанда на тютюн от на ГКПП Капитан Андреево. Контрабандната стока е разк...