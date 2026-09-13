Всичко за Неделчо Матушев

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Матушев напусна Локо Пловдив

Матушев напусна Локо Пловдив

Пловдив. Старши треньорът Неделчо Матушев е напуснал Локомотив Пловдив, съобщиха от футболния клуб. Досегашния помощник-треньор Христо Колев ще води д...

30 септември | 9:12
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