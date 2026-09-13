Матушев остава треньор на "Пирин"
"Пирин" гласува нов вот на доверие на Неделчо Матушев. Треньорът остава начело на отбора и няма да бъде сменен, въпреки незавидното положение на новац...
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"Пирин" гласува нов вот на доверие на Неделчо Матушев. Треньорът остава начело на отбора и няма да бъде сменен, въпреки незавидното положение на новац...
Пловдив. Старши треньорът Неделчо Матушев е напуснал Локомотив Пловдив, съобщиха от футболния клуб. Досегашния помощник-треньор Христо Колев ще води д...
Пловдив. Треньорът на Локомотив Пловдив Неделчо Матушев даде днес традиционната си пресконференция на Лаута, на която говори за очакванията си от пред...