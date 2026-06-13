Преизбраха Неделчо Колев за шеф на щангите
Медалистът от игрите в Москва продължава напред с пълно мнозинство
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Медалистът от игрите в Москва продължава напред с пълно мнозинство
Неделчо Колев (в ляво) бе преизбран за председател на Българската федерация по вдигане на тежести. Това стана днес на Общото събрание на федерацията,...
Родните щанги избират нов президент и управителни органи утре от 9 ч. в хотел "Диана-3". Към този момент единствен кандидат за поста е настоящият шеф...
Неделчо Колев е поредното голямо име, смазано от щангите Кронос убива децата си. Едва ли има по-вярно определение за това, което се случва в щангите....