Всичко за Неделчо Колев

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Спасителят в калта

Спасителят в калта

Неделчо Колев е поредното голямо име, смазано от щангите Кронос убива децата си. Едва ли има по-вярно определение за това, което се случва в щангите....

26 март | 22:40
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