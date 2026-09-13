Нинова иска шестимата отцепници вън от парламента
Те не са избирани като мажоритарни депутати, а с програмата на БСП, категорична е Нинова
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Те не са избирани като мажоритарни депутати, а с програмата на БСП, категорична е Нинова
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Митрев разгротна, пратиха Нашименто под наем в Румъния
1980 са напусналите системата на МВР от началото на 2015 г. до 6 ноември. Това се посочва в писмен отговор на вицепремиера и вътрешен министър Румяна...
София. "Постъпили са две заявления от Димитър Аврамов и Гален Монев, с които напускат Парламентарната група на Атака", съобщи председателят на Народно...
София. Само за 10 години 240 хиляди български ученици са напуснали задължителното си образование по различни причини. Това показват данни на национал...