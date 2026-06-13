Роналдо налита на съотборник
Португалската суперзвезда Кристиано Роналдо погна свой. Носителят на "Златната топка" изригна срещу Алваро Арбелоа при победата 3:0 над "Алмерия". Исп...
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Португалската суперзвезда Кристиано Роналдо погна свой. Носителят на "Златната топка" изригна срещу Алваро Арбелоа при победата 3:0 над "Алмерия". Исп...