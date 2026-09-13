Ето къде измериха най-високата температура през юни
Най-ниската минимална температура в станция в населено място e плюс 3,6 градуса на 1 юни в гр. Чепеларе
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Най-ниската минимална температура в станция в населено място e плюс 3,6 градуса на 1 юни в гр. Чепеларе
Областта с най-ниска средна работна заплата е Благоевград
Словения продължава да оглавява класацията за най-високи заплати в Западните Балкани, това показват статистическите данни. През май средната заплата т...