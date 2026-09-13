Нова тенденция с най-младите. Обръщат пазара на труда
Завършваме с рекордно ниска безработица, но това бързо ще се промени
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Завършваме с рекордно ниска безработица, но това бързо ще се промени
Наборните центрове на "Вагнер" наемат средно по 500-800 души на ден
На 15 февруари изтича срокът, който МО определи за т.нар. заместващи изтребители
Идеята е да бъде до края на 2022 година
Има спад с 4,5 процента
Нови 500 работни места ще разкрие у нас до края на годината компанията за аутсорсинг услуги Telus International Еurope. Основно те ще се намират в Пло...
Субсидии за 8,1 млн. лв. за разкриване на нови работни места са на разположение на бизнеса от 25 февруари, съобщиха от Агенцията по заетостта (АЗ). С...
По-широк кръг инвестиционни проекти ще имат достъп до държавно подпомагане за обучение на персонала. Това гласят промени в правилника за прилагане на...
До две седмици във ВМЗ Сопот ще бъдат назначени 150 нови работници. Други 150, подали молби, чакат одобрение. Това съобщи ръководството на завода на з...
Само 29 българи са се възползвали до момента от програмата за заетост на безработни в предпенсионна възраст. Схемата, която действа от години, е слабо...
София. „Наема се една фирма, която да залее интернет пространството с някакви мнения, които да покажат, че дадена теза е много харесвана от обществото...
За $7000 на вечер можете да наемете цяла къща на райско място, където да заведете и приятелите си, пише profit.bg. За $7600 на вечер се предлага Вила...