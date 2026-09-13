Къде у нас дават по 15 бона заплата
Вярно ли е, че 900 000 българи нито учат, нито работят?
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Вярно ли е, че 900 000 българи нито учат, нито работят?
Ножицата между търсене и предлагане ще расте все повече Работодателите нямат идея какви кадри ще им трябват след 5-10 г., казва Надя Василева 62% от...
В последния си доклад за развитието на човешките ресурси компанията "Менпауър" алармира, че е настъпил момента за пълна промяна и ново мислене на паза...