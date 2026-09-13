Голяма промяна с една надница. Засяга хиляди
Причината е въвеждането на еврото в България
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Причината е въвеждането на еврото в България
Променят важна заповед
Пълно несъответствие в сравнение с ЕС
Благоевград. 150 нови работни места се разкриват в Благоевград. Набирането на работниците вече е започнало и ще продължи до 10 април. Те ще бъдат анг...