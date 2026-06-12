Арестуваха наркомуле в болница в Хасково
Хасково. Наркомуле с 2 кг. хероин беше арестувано от спецченгетата при акция в двора на болницата в Хасково във вторник по обяд. Сделката е била след...
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Хасково. Наркомуле с 2 кг. хероин беше арестувано от спецченгетата при акция в двора на болницата в Хасково във вторник по обяд. Сделката е била след...