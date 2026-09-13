Цитиридис поиска Кантарджиев да си махне мустака. Условието
Ако достигнем 30 процента ваксинирани за 3 седмици
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Ако достигнем 30 процента ваксинирани за 3 седмици
Те предпазват кожата от пряко излагане на вредното ултравиолетово лъчение
Сашо Кадиев с игривия мустак
Дамаск. Мустакът на Башар Асад издава нерешителност и неспособност да взима решения. Това твърди в интервю за сайта "Ню Репъблик" Алън Петеркин, автор...
София. За пореден път тв водещата Гала реши да разведри по свой начин атмосферата в студиото на "На кафе". При гостуването на Етиен Леви тя "свали" му...