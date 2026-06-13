Мото сезонът в Благоевград тръгна с водосвет
Откриха официално мото сезонът в Благоевград днес на картинг пистата на полигона. Най-напред свещеници отслужиха традиционен водосвет и молебен за здр...
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Откриха официално мото сезонът в Благоевград днес на картинг пистата на полигона. Най-напред свещеници отслужиха традиционен водосвет и молебен за здр...