Осемгодишно дете блъсна 4-годишно с мотопед
Детето управлявало нерегистриран мотопед
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Детето управлявало нерегистриран мотопед
Във вторник в полицейското управление в Кърджали е образувано незабавно производство срещу 39-годишен мъж, управлявал мотопед след употреба на алкохол...
Хасково. 12-годишно момче се качи на мотопед, с което предизвика пътен инцидент в Хасково. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР. Вчера, 26 авг...