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12-годишен подкара мотопед

12-годишен подкара мотопед

Хасково. 12-годишно момче се качи на мотопед, с което предизвика пътен инцидент в Хасково. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР. Вчера, 26 авг...

27 август | 12:00
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